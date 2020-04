China meldt weer nieuwe gevallen van coronavirus

De autoriteiten proberen een tweede golf van infecties met alle macht te voorkomen nu reisbeperkingen op de steden zijn opgeheven.

De Nationale Gezondheids Commissie zei dat er vrijdag 46 nieuwe coronagevallen waren bevestigd, onder wie 42 mensen die uit het buitenland kwamen, tegenover 42 gevallen een dag eerder.In de verklaring voegde de commissie eraan toe dat er ook 34 nieuwe gevallen waren gemeld van mensen zonder symptomen, tegenover 47 de vorige dag.Het aantal besmettingen op het Chinese vasteland bedraagt ​​nu 81.953. Het dodental steeg met drie tot 3339.Strenge lockdownmaatregelen die sinds januari werden opgelegd, hielpen de besmettingen in China sinds het hoogtepunt van de epidemie in februari sterk terug te dringen. Maar de autoriteiten vrezen een tweede golf door reizigers uit het buitenland en patiënten die geen symptomen hebben.De provincie Heilongjiang in het noordoosten van China meldde onlangs een piek in nieuwe gevallen door Chinezen die de provincie vanuit Rusland binnenkwamen. Provinciale gezondheidsfunctionarissen zeiden dat er vrijdag 22 nieuwe geïmporteerde gevallen waren, alle Chinese staatsburgers die terugkwamen vanuit Rusland.Binnen-Mongolië telde zaterdagochtend 27 nieuwe geïmporteerde gevallen, ook allemaal uit Rusland, zei de gezondheidsautoriteit van de regio.De centrale provincie Hubei, waar het virus eind vorig jaar de kop opstak, meldde voor de zevende opeenvolgende dag geen nieuwe gevallen.Sinds de epidemie in de provinciale hoofdstad Wuhan uitbrak, heeft deze zich over de hele wereld verspreid, waarbij 1,6 miljoen mensen zijn besmet en meer dan 100.000 zijn overleden.