Duitsland ziet kleinste toename coronadoden in afgelopen 10 dagen

Duitsland zag zaterdag de kleinste toename van het aantal sterfgevallen door het coronavirus in tien dagen tijd.

Ook het aantal nieuwe besmettingen nam af, wat een sprankje hoop biedt voor een van de zwaarst getroffen landen in Europa. Meer dan twee weken nadat de regering de burgers had opgedragen zich aan strikte beperkingen te houden, steeg het aantal doden tot 2736, volgens gegevens van Duitse media en de gezaghebbende Amerikaanse Johns Hopkins University. Dat is een stijging van 129 en de kleinste sinds 1 april.Het aantal nieuwe coronavirusbesmettingen nam toe met 3936, wat het totaal op 122.171 brengt. Het was de kleinste stijging in vier dagen.De positieve signalen uit Duitsland komen nu het aantal sterfgevallen wereldwijd door het coronavirus de 100.000 heeft overschreden.