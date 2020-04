Opnieuw brandstichtingen in zendmasten

In het Brabantse Oudenbosch heeft afgelopen nacht brand gewoed in twee zendmasten. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om brandstichting. In Groningen werd geprobeerd brand te stichten in een zendmast.

5G-protest

Afgelopen week werd aangifte gedaan van brandstichtingen in zendmasten in Liessel, Beesd, Rotterdam en Nuenen. "De verbindingen zijn hard nodig voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen en dan zijn er mensen die moedwillig zendmasten in de fik steken. Onbegrijpelijk en onacceptabel", zei toen directeur Rob Bongenaar van Monet, dat namens de mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo de plaatsing van antennes afstemt met overheden.Volgens Bongenaar worden alle (pogingen tot) brandstichting direct doorgegeven aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). "Iedereen en alles staat op high alert. Ik heb er ook vertrouwen in dat op korte termijn mensen aangehouden worden. In eerste instantie denk je aan een flauwigheidje of vandalisme, maar de NCTV spreekt van extremistische protestacties. De politie en justitie halen alles uit de kast, daar zal het niet aan liggen."De NCTV stelde vorig jaar al vast dat er groeiend protest is tegen zendmasten vanwege de uitrol van het 5G-netwerk. De actievoerders beweren dat de straling van antennes slecht is voor de gezondheid en het milieu. Volgens Bongenaar is bij één brandstichting van afgelopen week op de zendkast de tekst 'Fuck 5G' geschreven.Voor de coronacrisis bleven de protesten tegen 5G beperkt tot bijvoorbeeld demonstraties op de Dam. Voor Bongenaar is het een raadsel wat het motief is voor deze golf aan brandstichtingen. "Je kunt het alleen maar vermoeden." Als het al zou gaan om een verondersteld verband tussen 5G en coronona, dan is dat volgens hem "volstrekte onzin. We hebben nog niet eens 5G in Nederland. Voor dit soort complottheorieën is geen enkel bewijs."