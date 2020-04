Marokko: 174 boetes wegens niet dragen verplicht mondkapje

Het aantal processen-verbaal wegens het niet dragen van het mondkapje in de openbare ruimte is opgelopen tot 174.

Dat meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP) vrijdag. Het dragen van een beschermende mondkap in de openbare ruimte en op de werkplek is sinds dinsdag 7 april verplicht . Overtreders riskeren celstraffen die uiteenlopen van één tot drie maanden en een geldboete tussen de tussen 300 en 1.300DH. De maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te beteugelen.



De aankondiging van de verplichtstelling kwam op dezelfde dag dat de autoriteiten bekend maakten dat de mondkapjes te koop zijn bij meer dan 70.000 verkooppunten in het land. Om misbruik te voorkomen is de verkoopprijs voor de komende zes maanden vastgelegd en geldt een maximum aantal per klant. In veel steden, waaronder Tanger , worden mondkapjes kosteloos uitgedeeld.





Ondanks de inspanningen van de overheid om alle beoogde verkooppunten op tijd te bevoorraden was in een aantal gebieden geen mondkapjes beschikbaar. In Kenitra waren veel winkels niet bevoorraad en moesten noodgedwongen een paar dagen nee-verkopen.

