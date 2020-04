Aantal Nederlandse coronapatiënten op intensive care gestegen met 7

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gestegen naar 1391. Vrijdag waren het er 1384, een stijging van 7.

Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag bekend. Het totaal aantal coronapatiënten dat op de ic is overleden, bedraagt 387. Er zijn 178 mensen hersteld van de ic.Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 1334 in Nederland en 57 in Duitsland, 1 minder dan vrijdag, door een overlijden. Er zijn geen nieuwe verplaatsingen naar Duitsland geweest.Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: "We zitten momenteel op een stabiel hoog plateau sinds afgelopen maandag. Dat vraagt onveranderd veel inzet van alle ziekenhuizen om patiënten op te vangen."De afgelopen 24 uur zijn er 20 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 17 naar een ic.