Chinese medici aangekomen in Marokko om te helpen tijdens coronacrisis

De artsen waren in China nauw betrokken bij het opzetten van het noodplan tijdens de virusuitbraak in China en brachten behalve een flinke dosis ervaring ook medisch materiaal mee, waaronder beschermende kleding en maskers.

De artsen zijn in Marokko om aanbevelingen te doen op basis van eigen ervaring bij het opzetten van preventieve maatregelen.

China verhoogt de hulpinspanningen op het Afrikaanse continent door medische teams naar verschillende landen te sturen en lokale gezondheidswerkers in Afrika in contact te brengen met deskundigen op het gebied van infectieziekten in China.





De inzet van medisch personeel in landen als Marokko, Algerije en binnenkort ook Nigeria, maakt deel uit van een groter wereldwijd initiatief om Chinese medische experts naar onder meer Europa, het Midden-Oosten en de Perzische Golf te sturen.