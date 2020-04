Scholen in New York blijven dicht tot september

De scholen in New York blijven tot september dicht. De burgemeester van de stad, Bill de Blasio, heeft gezegd dat dit noodzakelijk is om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen.





In de stad New York zijn al meer dan 94.000 besmettingen geconstateerd en 5400 sterfgevallen geweest. Een derde van alle coronadoden in heel de VS is in of rond de stad gevallen.

De openbare scholen in de stad zijn 16 maart gesloten en zouden misschien 20 april weer opengaan. Maar dit is niet realistisch volgens De Blasio, die heeft besloten de scholen het hele verdere schooljaar dicht te houden. De stad en de gelijknamige staat vormen het epicentrum van het virus in de Verenigde Staten.