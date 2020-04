Chef Europese Commissie verwacht vaccin eind dit jaar

De voorzitter van de Europese Commissie denkt dat tegen het einde van het jaar een vaccin ontwikkeld is tegen het coronavirus.

© ANP 2020

Tot die tijd moet de bevolking rekening houden met beperkende maatregelen, zegt Ursula von der Leyen tegen Bild am Sonntag. Volgens Von der Leyen zijn twee van de meest veelbelovende onderzoeksteams in Europa bezig met het ontwikkelen van een vaccin. "Zij zijn van plan binnenkort met klinische tests te beginnen", zegt ze tegen de Duitse krant. Daarna volgen nog enkele stappen om een vaccin goedgekeurd en massaal geproduceerd te krijgen, geeft Von der Leyen aan. De Europese Unie is al met fabrikanten in gesprek over de productie om een snelle vaccinatiecampagne mogelijk te maken.Zolang er nog geen vaccin is, verwacht Von der Leyen dat er beperkingen blijven gelden voor een bezoek aan bijvoorbeeld een verpleeghuis. "Zonder vaccin moeten contacten van ouderen zoveel mogelijk beperkt worden. Ik weet dat dat moeilijk is", aldus de Europees Commissievoorzitter. "We zullen vele maanden, waarschijnlijk tot volgend jaar, moeten leren leven met het virus."