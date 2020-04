China meldt 162 nieuwe besmettingen, vooral inkomende reizigers

China heeft melding gemaakt van 162 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Bijna alle nieuwe infecties zijn aangetroffen bij reizigers uit het buitenland.

Van de 162 besmettingen zijn er 63 gevallen die geen ziekteverschijnselen tonen. Dat aantal is bijna een verdubbeling van een dag eerder. Een groot deel van de nieuwe bevestigde besmettingen werd gemeld in Shanghai, het commerciële centrum van China. De grootste stad van het land meldde 52 nieuwe gevallen. Allen hebben het virus meegenomen van buiten het land, aldus de gezondheidsorganisaties. Volgens de instantie waren 51 van de 52 aan boord van dezelfde vlucht, vrijdag vanuit Moskou.De noordoostelijke provincie Heilongjiang in China meldde 21 nieuwe gevallen en ook zij zijn overgekomen vanuit Rusland.Het totale aantal ziektegevallen in het land waar de verspreiding van het virus begon, bedraagt ​​nu ruim 80.000 en het dodental 3.339.