VS: 1920 nieuwe sterfgevallen, minder dan een dag eerder

De Verenigde Staten hebben over de afgelopen 24 uur 1920 nieuwe sterfgevallen geregistreerd die verband houden met het coronavirus.

Dat is bijna 200 minder dan een dag eerder, toen er met 2108 een recordaantal Amerikanen overleed aan de gevolgen van het virus. De aantallen zijn gebaseerd op de telling van de Johns Hopkins University. De uitbraak van het coronavirus heeft nu het leven geëist van ruim 20.000 Amerikanen. Daarmee zijn de VS het zwaarst getroffen land ter wereld.De VS passeerden dit weekend Italië als het gaat om het hoogste aantal besmettingen. In totaal zijn er al ruim 527.000 gevallen bevestigd.