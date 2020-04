'Franse president wil nog strengere maatregelen'

De Franse president Emmanuel Macron wil volgens Franse media maandag de bevolking nog strengere maatregelen opleggen voor de bestrijding van het nieuwe coronavirus.

Hij gaat dit volgens de Journal du Dimanche vertellen aan de Fransen die steeds minder vertrouwen in de aanpak van de regering hebben en die voor hun economisch bestaan vrezen. Volgens een opiniepeiling van deze krant heeft nog geen 40 procent van de ondervraagden vertrouwen in het beleid van Macron en zijn premier Philippe. Minder dan de helft (45 procent) gelooft nog dat de economische steunmaatregelen van de regering doeltreffend zullen blijken. Het aantal mensen dat op de intensive care terechtkomt als gevolg van het virus daalt, maar de longaandoening blijft onophoudelijk erg dodelijk in het land dat al rond 14.000 sterfgevallen heeft en circa 130.000 besmettingen heeft geregistreerd.Volgens bronnen rond de president zal hij maandag om precies 20.02 uur een bewogen toespraak houden om de verscherping van de maatregelen als noodzaak te presenteren. Het moet volgens de bronnen een toespraak worden die doet denken aan die van de Britse premier Churchill (1874-1965) in mei 1940. Die beloofde toen de bevolking enkel 'bloed, zwoegen, zweet en tranen' in de destijds wanhopige strijd tegen nazi-Duitsland.Macron zal om meer inspanningen vragen omdat het virus volgens hem nauwelijks zwakker wordt en het ergste nog moet komen. Het is maandag al de derde keer dat hij de natie over het coronavirus toespreekt. Franse media speculeren dat de president in ieder geval de lockdown verlengt tot ten minste 15 mei en mogelijk tot het einde van die maand. Ook wordt overwogen de onderwijsinstellingen dit schooljaar niet meer te openen. Hij zal ook de mensen moeten kalmeren die aandringen op een snelle versoepeling van de maatregelen, omdat ze menen economisch de crisis niet in een langere lockdown meer te boven kunnen komen.