Legerhelikopter legt voetbalwedstrijd in Tunesië stil (video)

Een helikopter van de Tunesische luchtmacht vloog vrijdag op zeer lage hoogte om een ​​voetbalwedstrijd stil te leggen

In Tunesië geldt sinds 22 maart een uitgaansverbod. Het is enkel toegestaan de deur uit te gaan voor noodzakelijke zaken zoals werk, boodschappen of medische redenen. Ondanks de maatregelen liet een groep voetballiefhebbers zich niet van het (voetbal)veld jagen en besloot vrijdag toch een balletje te trappen. Ze konden daar echter niet lang van genieten want de luchtmacht besloot de mannen een bezoekje te brengen.









Om het uitgaansverbod in het Noord-Afrikaanse land te handhaven hebben de autoriteiten zelfs een politierobot ingezet, meldde persbureau AFP. De robocop surveilleert op straat en speelt een vooraf opgenomen bericht af die burgers oproept de preventiemaatregelen te respecteren en thuis te blijven.





In Tunesië zijn tot dusver 685 coronabesmettingen bevestigd. Het virus heeft 28 levens geëist.

