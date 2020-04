Dest en Ihattaren namens Ajax en PSV op virtueel voetbaltoernooi

Sergiño Dest en Mohamed Ihattaren vertegenwoordigen Ajax en PSV tijdens het virtuele toernooi om de EA Sports' FIFA 20 Stay and Play Cup.

De titelstrijd is georganiseerd door het spelcomputerbedrijf Electronic Arts en begint woensdag. Maar liefst twintig Europese clubs doen mee. "We willen de mondiale voetbalgemeenschap samenbrengen met dit toernooi. Miljoenen fans kunnen zo alsnog de spanning voelen dat hun teams en hun favoriete spelers in competitie zijn. Ook al zitten we allemaal thuis", zei Andrew Wilson, topman van het bedrijf dat onder meer het populaire FIFA-computerspel heeft ontwikkeld.De Stay and Play Cup doneert 1 miljoen dollar voor hulp aan de mensen die het meest te lijden hebben onder de coronacrisis, de oorzaak ook dat er wereldwijd niet gevoetbald wordt. Alle wedstrijden zijn te volgen op het EA Sports FIFA Twitch-kanaal. De finale is op 19 april.