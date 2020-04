Turkse minister treedt af na kritiek op lockdown

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu, is afgetreden wegens de valse start van zijn uitgaansverbod in 31 steden en provincies.

© ANP 2020

Hij zei zondagavond op Twitter de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de mislukte lockdown en daarom zijn ontslag in te dienen. President Recep Tayyip Erdogan liet overigens weten dat niet te zullen accepteren. Soylu kondigde vrijdagavond laat wegens de uitdijende coronacrisis een uitgaansverbod voor 48 uur af in onder meer Istanbul, Ankara en Izmir. De communicatie van het departement zorgde voor een storm van kritiek. De bekendmaking kwam slechts twee uur voordat de maatregel van kracht werd.Die slechte timing zorgde voor paniek. Turken gingen massaal de straat in om nog gauw even boodschappen te doen. Anderhalve meter afstand houden, was bij die koopwoede geen optie.Turkije telt volgens Volksgezondheidsminister Fahrettin Koca nu bijna 57.000 besmettingsgevallen. Het sterftecijfer liep zondag op tot 1198.