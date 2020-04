Macron wendt zich weer tot Fransen over gevaar coronavirus

De Franse president Emmanuel Macron spreekt maandagavond (20.02 uur) voor de derde keer de bevolking toe over de bestrijding van het nieuwe coronavirus.

© ANP 2020

Hij biedt volgens Franse media geen verlichting aan de bevolking, maar komt juist met meer maatregelen en gaat de lockdown fors verlengen. Macron meent dat de tijd voor versoepeling van maatregelen nog niet is aangebroken, omdat het virus niet veel zwakker wordt en hij vreest dat het ergste nog moet komen. Het aantal mensen dat op de intensive care terechtkomt als gevolg van het virus daalt, maar de longaandoening blijft onophoudelijk dodelijk in het land dat al rond 14.000 sterfgevallen heeft geregistreerd en circa 130.000 besmettingen heeft vastgesteld.Macron zal om meer inspanningen vragen en mogelijk ook spreken over het verplicht dragen van mondmaskers, het traceren van patiënten en hun omgeving via mobiele telefoondata, en het niet meer openen van onderwijsinstellingen voor het volgend schooljaar in september begint.De president spreekt tot een publiek dat volgens opiniepeilers steeds minder vertrouwen heeft in zijn strenge aanpak en een publiek dat vreest een langere lockdown economisch niet meer overleven.