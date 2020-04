China meldt opnieuw meer buitenlandse besmettingen

In China zijn de afgelopen 24 uur 108 nieuwe besmettingsgevallen van het coronavirus gerapporteerd, negen meer dan een dag eerder.

Het aantal nieuw geregistreerde patiënten dat geen symptomen heeft bedroeg 61 ten opzichte van 63 op zondag. Volgens de autoriteiten gaat het in 98 van de nieuwe gevallen mét symptomen om mensen die in het buitenland besmet zijn geraakt. Het aantal geïnfecteerde inkomende reizigers nam de afgelopen tijd gestaag toe in het land. De Chinese regering vreest dat dergelijke gevallen een tweede besmettingsgolf kunnen veroorzaken.China intensiveerde daarom onlangs de controle van inkomende reizigers en verscherpt de grenscontrole. Ook hebben een aantal grenssteden quarantainemaatregelen ingesteld voor bezoekers uit het buitenland.Op het Chinese vasteland zijn nu ruim 82.000 gevallen van het virus bekend. Het dodental is met twee sterfgevallen gestegen tot 3341.