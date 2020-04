Aantal besmettingen coronavirus Afrika opgelopen tot meer dan 14.000 gevallen

Met 2.028 besmettingen en 25 doden is Zuid-Afrika het zwaarst getroffen land op het Afrikaanse continent, meldt het Afrikaanse centrum voor ziektebestrijding (ACDC).

Ruim 14.000 gevallen van het coronavirus zijn gemeld in 52 van de 54 landen in Afrika, meldt het ACDC. De 10 Afrikaanse landen met het grootste aantal COVID-19-infecties, sterfgevallen en herstel zijn als volgt (Besmettingen/Sterfgevallen/Genezingen):

Zuid-Afrika: (2.028/25/410); Egypte: (1.939/146/426); Algerije: (1.825/275/405); Marokko : ( 1.746 / 120 / 196 ); Kameroen: (820/12/98); Tunesië: (685/28/43); Ivoorkust: (533/4/58); Niger: (491/11/50); Burkina Faso (484/27/155); Ghana (408/8/4)





"Een Afrikaanse natie die voorbeeldige maatregelen heeft genomen om COVID-19 te bestrijden, is de Noord-Afrikaanse natie Marokko", leest het artikel. Volgens de krant beschermt Marokko dankzij de strategische ligging het hele Afrikaanse continent tegen het coronavirus.





"De acties van Marokko bij het beheersen van de pandemie is van cruciaal belang voor Afrika omdat het als toegangspoort dient tussen Europa en Afrika. Met buurlanden Spanje en Frankrijk, elk meer dan 100.000 COVID-19-infectie vlak naast de deur, is Marokko het noordelijke schild voor Afrika".

Volgens het Indiase dagblad Times Of India dient Marokko als schild tegen het coronvirus voor het gehele Afrikaanse continent. In een artikel getiteld " Don't Forget Africa " van donderdag 9 april prees de Indiase krant de inspanningen van de Marokkaanse regering in de strijd tegen het coronavirus. De krant beschreef de preventiemaatregelen als meest voorbeeldige op het continent.