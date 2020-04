Turkse Minister Soylu blijft toch aan na reacties op ontslag

De Minister van Binnenlandse Zaken zegt dat hij een grotere verantwoordelijkheid op zich gaat nemen om de situatie te herstellen nadat president Erdoğan zijn ontslag had afgewezen

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken verwelkomde maandag de reactie van het Turkse volk en van president Recep Tayyip Erdoğan op zijn aankondiging van aftreden. Zondag kondigde Suleyman Soylu aan dat hij zijn functie neerlegde en verwees daarbij naar incidenten die zich voordeden na de aankondiging van de avondklok in Turkije.





President Erdoğan wees het ontslag echter een paar uur later af. Volgens het Turkse communicatie-directoraat achtte de president het ontslagverzoek van de minister "ongeschikt".





Soylu zei in een reactie op Twitter maandag "geraakt" te zijn door de houding van Erdogan en de Turkse natie. "De tekortkomingen in de stappen die onder het vertrouwen van onze staat en ons land zijn genomen, zijn als menselijke fouten geaccepteerd en we hebben een grotere verantwoordelijkheid op ons genomen om de situatie te herstellen", zei hij.









Hij voegde er verder aan toe dat zijn ontslagbesluit deel uitmaakte van het "verantwoordelijkheidsgevoel" voor de incidenten vrijdagavond. Soylu kondigde vrijdagavond laat wegens de uitdijende coronacrisis een uitgaansverbod voor 48 uur af in onder meer Istanbul, Ankara en Izmir. De communicatie van het departement zorgde voor een storm van kritiek. De bekendmaking kwam slechts twee uur voordat de maatregel van kracht werd.



Die slechte timing zorgde voor paniek. Turken gingen massaal de straat in om nog gauw even boodschappen te doen. Anderhalve meter afstand houden, was bij die koopwoede geen optie.

