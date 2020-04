Dodental door corona in VK loopt op tot 11.329

In het Verenigd Koninkrijk is het dodental door besmetting met het coronavirus met 717 gestegen tot 11.329.

De slachtoffers lagen allen in een ziekenhuis. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt. Het aantal Britten dat de gevreesde infectieziekte heeft opgelopen nam met ruim 4300 toe, bijna duizend minder dan de twee voorgaande dagen. Het totaal aantal geregistreerde patiënten kwam daarmee op meer dan 88.500.De Britse regering krijgt steeds meer vragen om duidelijkheid te verschaffen over de exitstrategie ten aanzien van de lockdown. De heroverweging wordt waarschijnlijk donderdag gemaakt. Deskundigen verwachten dat de corona-uitbraak deze week zijn piek bereikt in Groot-Brittannië.Sterfgevallen door corona in het ziekenhuis worden dagelijks gemeld door het ministerie van Volksgezondheid. Mensen die thuis of in een verzorgingsinrichting overlijden worden wekelijks gerapporteerd door het Nationaal Bureau voor de Statistiek.