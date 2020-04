Vrouwen gearresteerd in hammam Oujda wegens schenden uitgaansverbod

De hammam bleef ondanks het uitgaansverbod toch open voor klanten

De politie in Oujda heeft zondag 13 vrouwen aangehouden in een openbare hammam in de wijk Agdal, meldt nieuwsdienst Al3omk. In de hammam werden ook minderjarigen aangetroffen.





De eigenaar van het badhuis verklaarde niet op de hoogte te zijn van het feit dat de hammam open was en legde de schuld neer bij een werknemer. Naar verwachting wordt de exploitatievergunning van de hammam ingetrokken en moet de faciliteit definitief de deuren sluiten.









Wet 2.20.292

Na het uitroepen van de noodtoestand in Marokko eind maart is het slechts toegestaan de woning te verlaten voor werk, boodschappen of medische noodzaak. Om de lockdown te handhaven heeft de regeringsraad een nieuwe wet goedgekeurd die het mogelijk maakt overtreders te vervolgen.

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet voeren de autoriteiten een zero-tolerance beleid jegens overtreders en personen die "oproepen tot ongehoorzaamheid". Sindsdien hebben rechtbanken in het hele land celstraffen en boetes opgelegd aan mensen die de preventiemaatregelen negeren. Het aantal arrestanten is inmiddels opgelopen tot meer dan 28.000.

Overtreders riskeren een gevangenisstraf van één tot drie maanden en een geldboete uiteenlopend van 300 tot 1.300 DH.

De 13 arrestanten zullen worden voorgeleidt aan de rechter. De minderjarigen zijn op vrije voeten gesteld.