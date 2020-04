Coronapatiënte Oujda bevallen

In het Universitair Ziekenhuis Mohammed VI in Oujda is donderdag voor het eerst een coronapatiënte bevallen

De zwangere vrouw werd vorige week opgenomen op de spoedeisende hulp van het El Hassani-ziekenhuis in Nador. De vrouw was in haar negende maand van de zwangerschap en testte positief op COVID-19.





De vrouw beviel 9 april, middels een keizersnede, op een afgesloten afdeling van het ziekenhuis in Oujda die uitsluitend is bedoeld voor zwangere vrouwen die zijn getroffen door het coronavirus. De kersverse moeder maakt het goed, haar pasgeboren baby verkeert in goede gezondheid. Het kind testte negatief op het coronavirus, meldt het ziekenhuis in een persbericht.





Het Mohammed VI-ziekenhuis in Oujda werkt samen met verschillende ziekenhuizen in de regio in het bieden van zorg aan mensen die getroffen zijn door het coronavirus. Het ziekenhuis in Oujda werkt in het bijzonder aan gecompliceerde gevallen, leest het persbericht.

