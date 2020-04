Afrika roept China op te stoppen met coronavirus-discriminatie

De oproep is het gevolg van toegenomen meldingen uit China over een eventuele tweede besmettingsgolf door mensen die het coronavirus in het buitenland hebben opgelopen

Afrikaanse functionarissen hebben krachtig gereageerd op recente meldingen van discriminatie van Afrikanen in China. Afrikanen krijgen de schuld van een eventuele tweede besmettingsgolf van het coronavirus in China.





De ontwikkeling komt te midden van beweringen dat in veel delen van China, met name de zuidelijke stad Guangzhou, Afrikanen worden uitgesloten van openbare plaatsen zoals ziekenhuizen en winkelcentra. Afrikanen worden uit hun huizen en hotelkamers verjaagd en op straat geconfronteerd met geweld. De afkeer tegen Afrikanen is het gevolg van de toegenomen berichtgeving door Chinese media over een nieuwe golf van coronapatiënten die het virus in het buitenland zouden hebben opgelopen.





De ambassadeurs van Afrikaanse landen in China stuurden een gezamenlijke diplomatieke nota naar de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi en riepen het land op te stoppen met de discriminerende acties.





Muhammed Musa Faki (hoofd van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid) meldde onlangs op Twitter hij Liu Yuxi (Chinese ambassadeur bij de Afrikaanse Unie) had uitgenodigd "om onze extreme bezorgdheid te uiten over beschuldigingen van mishandeling van Afrikanen in Guangzhou".









Muhammed benadrukte dat er constructieve stappen moeten worden genomen om de goede betrekkingen tussen Afrika en China niet te schaden.





Chinese functionarissen hebben de beschuldigingen afgewezen en beweren dat het slechts geïsoleerde incidenten betreft die niet het hele verhaal weerspiegelen.

