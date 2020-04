Spanje ontslaat leraren Marokko

Zo'n tien Spaanse leraren die les gaven in Marokko zijn ontslagen omdat ze te midden van de coronacrisis hun werkplek in Marokko hadden verlaten en terugkeerden naar thuisland Spanje

Dat meldt het Spaanse El Español. De leraren zijn middels een brief op de hoogte gesteld van hun ontslag. In de brief aan de leraren staat dat het verlaten van hun werkplek in Marokko de grondslag vormt voor het beëindigen van het dienstverband.





Sinds 16 maart zijn onderwijsinstellingen in Marokko gesloten en zijn Marokkaanse leraren begonnen met thuiswerken en online onderwijs. De ontslagen Spaanse onderwijzers laten weten het niet eens te zijn met het ontslag en beweren schriftelijk toestemming te hebben gekregen van de Spaanse ambassade in Rabat.





Een aantal daarvan heeft echter geen reactie gehad van de ambassade in Rabat en besloot desondanks het land te verlaten, meldt de Spaanse krant. Spaanse onderwijsvakbonden hekelen het niet naleven van juridische procedures en kondigen aan in beroep te gaan tegen het ontslag.

Marokko telt zo'n 325 Spaanse onderwijzers. Een leerkracht uit het basisonderwijs kan tot 300 leerlingen opvangen en een leerkracht secundair onderwijs verzorgt zo'n 150 leerlingen. Door het ontslag worden dus honderden leerlingen getroffen, beargumenteren de vakbonden en benadrukken dat het vrijwel onmogelijk is om vervanging te vinden zolang de grenzen gesloten zijn.

