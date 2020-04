Vader overleden Adil (19) uit Anderlecht roept op tot kalmte (video)

De familie wil in alle rust rouwen en spreekt zich uit tegen de vernielingen en het geweld.

De vader van de 19-jarige Adil, die vrijdag omkwam bij een aanrijding met een politievoertuig in Anderlecht, roept iedereen op tot kalmte na de protesten van zaterdag . In een videoboodschap op sociale media vraagt de vader op tot kalme. "Maak geen fouten zoals sommige anderen. We willen niet dat hier nog meer miserie van komt. Ik wil alle jongeren die auto’s vernielen kalmeren."









In een gesprek met nieuwsdienst RTBF benadrukte de vader nog eens dat de familie tegen het geweld is. "Wij houden van onze zoon", klinkt het. "We willen nu in alle kalmte rouwen en justitie zijn werk laten doen.".





De 19-jarige Adil kwam vrijdagavond om het leven toen hij met zijn scooter in aanrijding kwam met een politievoertuig. Hij vluchtte op dat moment voor een andere politiepatrouille. De tragische dood leidde zaterdag tot zware rellen in de gemeente Anderlecht. Het parket van Brussel voert een onderzoek naar de aanrijding.

