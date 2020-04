Ruim 10.000 doden in zwaar getroffen staat New York

In de door het coronavirus zwaar getroffen Amerikaanse staat New York met de gelijknamige metropool zijn inmiddels meer dan 10.000 coronadoden geteld.

Het aantal nieuwe sterfgevallen was met 671 wel minder dan de 758 een etmaal eerder. Gouverneur Andrew Cuomo noemde het extra tragisch dat de coronapatiënten op paaszondag bezweken. Maar desondanks zijn er lichtpuntjes. Zo daalde het aantal ziekenhuisopnames en schommelt het rond de 2000."Je kunt zeggen dat het ergste voorbij is ", aldus Cuomo tegen media. Volgens hem is New York er in geslaagd de coronaverspreiding onder controle te houden: "het heeft de gezondheidszorg niet overweldigd." Enkele weken geleden vreesde de gouverneur nog de totale chaos en hamerde op hulp uit Washington en van andere Amerikaanse staten.