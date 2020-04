Jongen aangehouden na bedreiging homoseksueel stel in Amsterdam

algemeen 13 apr 20:33

Een 15-jarige jongen is aangehouden in verband met de belediging van een homoseksueel koppel in Amsterdam. Het stel had aangifte gedaan nadat ze waren beledigd terwijl ze zondag hand in hand naar de supermarkt liepen.





De mannen belden de politie en maakten in de tussentijd opnames. Die hebben ze gedeeld op sociale media. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen de jongens ervandoor. Twee tieners kwamen later terug en bespuugden de twee mannen.



Reactie COC

"Wij hebben de beelden zelf ook gezien en pakken het heel serieus op", aldus een woordvoerster van de politie. "Normaal gesproken duurt het even voor je aangifte kunt doen van een zogenoemd 'klachtdelict'. Het aangifteproces is nu versneld en daardoor konden de mannen al aangifte doen.



Het COC spreekt van een afschuwelijk incident. De belangenclub dringt aan op meer maatregelen tegen anti-LHBTI geweld. © ANP 2020 Ze werden toen belaagd door een groep tieners. Het stel kreeg te maken met doodsverwensingen en werd uitgescholden. De nu aangehouden jongen heeft zich zelf gemeld op het politiebureau, zo meldt de politie maandag. De politie is nog op zoek naar de overige jongeren. Ze roept de jongeren op zich ook zelf te melden.De mannen belden de politie en maakten in de tussentijd opnames. Die hebben ze gedeeld op sociale media. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen de jongens ervandoor. Twee tieners kwamen later terug en bespuugden de twee mannen."Wij hebben de beelden zelf ook gezien en pakken het heel serieus op", aldus een woordvoerster van de politie. "Normaal gesproken duurt het even voor je aangifte kunt doen van een zogenoemd 'klachtdelict'. Het aangifteproces is nu versneld en daardoor konden de mannen al aangifte doen.Het COC spreekt van een afschuwelijk incident. De belangenclub dringt aan op meer maatregelen tegen anti-LHBTI geweld.