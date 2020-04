Al meer dan 23.000 sterfgevallen door corona in VS

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is in de Verenigde Staten is de 23.000 gepasseerd.

De Amerikaanse site Worldometers, die de situatie nauwgezet bijhoudt, meldde maandag dat inmiddels 23.252 mensen aan de ziekte zijn bezweken. De gegevens van onder meer de staten Massachusetts, Illinois en Connecticut zijn daarin nog niet verwerkt.





Gouverneur Andrew Cuomo maakte eerder al bekend dat in de staat New York inmiddels meer dan 10.000 coronadoden zijn te betreuren, de meeste in New York City. New Jersey (nu 2443 overleden patiënten) en Michigan (1602) zijn eveneens zwaar getroffen.





Er komen bovendien dagelijks nog veel infectiegevallen bij, maandag zeker 20.000. In New York vlakt de curve van de toename wel af. Voor Cuomo was dat reden met collega's uit vijf naburige staten in het noordoosten vooruit te kijken naar het moment dat de crisis onder controle komt.





Breed panel

Ze besloten een breed panel te vormen met vertegenwoordigers uit alle geledingen om een strategie te maken voor de geleidelijke opheffing van de restricties die zijn opgelegd als de tijd daarvoor rijp is. Het belangrijkste doel is de economie weer op gang te krijgen. Mogelijk sluit ook Massachusetts zich aan bij New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Delaware en Rhode Island.





Later op de dag vormden ook de oostelijke kuststaten Californië, Oregon en Washington zo'n samenwerkingsverband, zonder een tijdpad aan te geven. President Donald Trump liet overigens al weten dat hij de beslissingen neemt over heropening van de bedrijven en de scholen en niet de gouverneurs van de staten.





© MAROKKO.NL 2020