Supermarktoprichter Dirk van den Broek overleden

Dirk van den Broek, oprichter van de gelijknamige supermarktketen, is woensdag op 96-jarige leeftijd overleden.

© ANP 2020

Dat laat zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC weten. Van den Broek werd in 1924 geboren in Amsterdam en startte daar als 15-jarige zijn handel met een melkkar. In 1942 opende hij zijn eerste melkwinkel en zes jaar later startte hij de eerste zelfbedieningszaak in Amsterdam. In 1953 volgde de eerste supermarkt.Inmiddels heeft het bedrijf 123 vestigingen in heel Nederland. Van den Broek overleed in Aerdenhout en is in besloten kring begraven.