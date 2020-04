Derde nieuwe ebola-geval in Congo

De vrees bestaat dat het ebolavirus toch de kop weer heeft opgestoken in de Democratische Republiek Congo.





Vrijdag meldde zich in een gezondheidscentrum in de oostelijke stad Beni toch weer een patiënt en niet veel later de tweede. Ook het derde slachtoffer kreeg daar de diagnose.



Deze ebola-epidemie in het noord-oosten van Congo heeft meer dan 2200 mensen het leven gekost.

© ANP 2020

Maandag werd het derde nieuwe besmettingsgeval ontdekt. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt. Het betrof een 7-jarig meisje, dat positief is getest. Ze heeft goede kans de ziekte te overleven. De WHO wilde Congo eigenlijk dit weekeinde ebolavrij verklaren, nadat al meer dan zeven weken geen nieuwe infecties meer waren geconstateerd in het Afrikaanse land.