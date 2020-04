Amsterdamse jongen die homostel bedreigde zit nog vast

Verhaal heeft twee kanten



Twee andere jongens op een scooter zouden het stel hebben bespuugd. Naar deze jongens is de politie nog op zoek.



Het homokoppel heeft aangifte gedaan.

Ze bevestigt dat het de 15-jarige jongen is die in een filmpje op YouTube over het voorval wordt geïnterviewd. Hij zegt daarin dat het stel een opmerking maakte over 'moslims die door homo's geobsedeerd zijn'. Vervolgens ontstond een woordenwisseling en was er sprake van duwen. Een van de twee belaagde mannen heeft beelden van het incident online gezet. Daarin is in elk geval de term 'kankerhomo's' te horen en 'gays is not normal'.