China start met testen op mensen van vaccins tegen coronavirus

China start met het testen op mensen van twee mogelijke vaccins tegen het nieuwe coronavirus. Dat meldt staatspersbureau Xinhua.

Het gaat om hele vroege tests. De middelen zijn ontwikkeld door een bedrijf uit Peking en een bedrijf uit Wuhan, de stad waar de virusuitbraak begon. Lange tijd was China het zwaarst getroffen land, maar daar nemen de nieuwe besmettingen amper nog toe. De Verenigde Staten zijn nu het land met de meeste zieken en doden. Meer dan 550.000 mensen zijn besmet en ruim 23.000 mensen overleden.China kondigde in maart ook al een test op mensen aan. Kort daarna volgde een medicijnenbedrijf uit de VS.