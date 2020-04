Salwa Akhannouch doneert ontsmettingsmiddelen aan Marokkaanse ziekenhuizen

Door de uitbraak van het coronavirus is de vraag naar desinfecterende middelen explosief gestegen.

Het Marokkaanse cosmeticabedrijf 'Yan & One' produceerde 55.000 liter ontsmettingsmiddel voor ziekenhuizen in Marokko. De onderneming van zakenvrouw Salwa Akhannouch doneert het ontsmettingsmiddel als bijdrage in de strijd tegen het coronavirus.





Volgens een persbericht van moederbedrijf Aksal voldoet het desinfectiemiddel aan alle internationale normen die worden aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het bedrijf is begonnen met de distributie van het ontsmettingsmiddel aan ziekenhuizen in het hele land.

