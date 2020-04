Nog steeds kritiek op slechte beschikbaarheid mondkapjes (video)

Ondanks de inspanningen van de overheid om aan de hoge vraag te voldoen hebben veel mensen nog steeds moeite bij het vinden van de beschermende mondmaskers





Het niet dragen van het mondkapje kan resulteren in een geldboete of celstraf, dus reizen veel mensen van hot naar her op zoek naar de verplichte mondkapjes.







De aankondiging van de verplichtstelling kwam op dezelfde dag dat de autoriteiten bekend maakten dat de mondkapjes te koop zullen zijn bij meer dan 70.000 verkooppunten in het land. Om misbruik te voorkomen is de verkoopprijs voor de komende zes maanden vastgelegd en geldt een maximum aantal per klant. In veel steden, waaronder Tanger , worden mondkapjes kosteloos uitgedeeld.





Ondanks de richtlijnen zijn er toch meldingen van verkooppunten die de verkoopprijs hebben verhoogd of zich niet houden aan het maximumaantal eenheden per klant.

Het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte en op de werkplek is sinds dinsdag 7 april verplicht . Een week na de verplichtstelling zijn nog steeds niet alle beoogde verkooppunten bevoorraad of zijn veel verkooppunten al snel door de voorraad heen.