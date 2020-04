Marokko bezig met corona-app

Telefoongebruikers kunnen middels de app worden ingelicht als zij bijvoorbeeld in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Via de app krijg je te horen of je bijvoorbeeld in quarantaine moet.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs een oproep gedaan aan ontwikkelaars tot het indienen van ideeën en oplossingen. Inmiddels hebben zeven Marokkaanse softwarebedrijven zich aangemeld.

Volgens het kaderdocument dat door nieuwsdienst Médias24 is ingezien zal de app op ongeveer dezelfde manier werken als corona-apps waar andere landen mee bezig zijn. Bijhouden contacthistorie met andere mobiele apparaten op basis van Bluetooth, GPS of beide, waardoor het mogelijk is om achteraf genotificeerd te worden wanneer mogelijk contact is geweest met een besmette persoon.





De slagingskans van de app hangt af van het aantal deelnemers en het aantal geteste personen. Hier geldt; hoe meer, hoe beter. De autoriteiten hebben 100.000 testkits aangeschaft om besmettingen op te sporen. Of het gebruik van de corona-app in Marokko zal worden verplicht is niet duidelijk.