Huisarrest voor Amsterdamse jongen die homostel bedreigde

Interview

Vlak voordat de 15-jarige Ilyas zich bij het politiebureau meldde vertelde hij in een interview dat het homostel zelf de confrontatie opzocht door de vraag te stellen "waarom moslims zo geobsedeerd zijn door homo's". Ilyas vindt dat hij wordt zwartgemaakt en wordt gezien als een homofoob. "Ik heb ze wel uitgescholden maar dat komt ook omdat ik zelf zwart werd gemaakt. Soms als je ruzie maakt met iemand, bijvoorbeeld met een Turk, dan zeg je ook: 'kut-turk', maar dat betekent niet dat je alle Turken haat", aldus Ilyas.

Bespugen

De politie is nog op zoek naar een aantal andere jongens, die onder andere verdacht worden van het bespugen van de twee slachtoffers. "Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat zich afgelopen zondag op straat heeft afgespeeld en wat een ieders rol hierin is geweest, is het belangrijk dat alle verdachten en andere betrokkenen zich bij de politie melden, zodat ze gehoord kunnen worden", zegt een woordvoerster van de politie.Het homokoppel heeft aangifte gedaan. De zaak speelt zich af in Amsterdam-Oost, waar de twee mannen zondag hand in hand naar de supermarkt liepen. Ze werden volgens het homostel belaagd door een groep tieners. Het stel kreeg naar verluidt te maken met doodsverwensingen en werd uitgescholden. De mannen belden de politie en maakten in de tussentijd opnames. Die beelden hebben ze gedeeld op sociale media. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen de jongens ervandoor. Twee tieners kwamen later terug en bespuugden de twee mannen. De 15-jarige verdachte heeft zich maandag zelf op het politiebureau gemeld Het COC noemde het een afschuwelijk incident. De belangenclub dringt aan op meer maatregelen tegen anti-lhbti geweld.