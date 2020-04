OV-studentenkaart met drie maanden verlengd wegens coronacrisis

Het OV-abonnement voor studenten wordt met drie maanden verlengd vanwege het coronavirus.

Door de maatregelen op hogescholen en universiteiten hebben studenten er geen gebruik van kunnen maken. De drie extra maanden gaan automatisch in nadat het recht op gratis reizen verloopt. Omdat onderwijsinstellingen nu online of minder onderwijs bieden, reizen de studenten niet met hun abonnement.Alle HBO- en universitaire studenten hebben recht op een studentenabonnement. In principe is dat vijf jaar, maar dat kan verlengd worden bij een studie van meer dan vier jaar.In eerste instantie komen de kosten van de OV-kaart bij de studieschuld. Haalt een student binnen tien jaar een diploma, dan worden die kosten omgezet in een gift van de overheid.