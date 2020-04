Macron wilt schulden Afrikaanse landen kwijtschelden

De Franse president Emmanuel Macron sprak maandag over de mogelijkheid om schulden voor sommige Afrikaanse landen kwijt te schelden als hulp in de strijd tegen het coronavirus

De Franse president legde de verklaring af aan het einde van zijn TV-toespraak waarin hij kenbaar maakte de sluitingsmaatregelen in het land te verlengen tot 11 mei. Macron riep op tot eenheid in de strijd tegen het coronavirus. "De wereld bevindt zich op een moment van de waarheid", zei hij. "Het is onze verantwoordelijkheid om te bouwen aan nieuwe vormen van solidariteit en samenwerking", vervolgde hij.





"We moeten weten hoe we onze Afrikaanse buren kunnen helpen het virus effectiever te bestrijden. We moeten ze ook economisch helpen door hun schulden kwijt te schelden."





Paus Franciscus

De uitspraak van het Franse staatshoofd lijkt een reactie op de Paaszegen van paus Franciscus. In de traditionele Urbi et Orbi-zegen riep de paus, in het licht van de huidige omstandigheden, op tot versoepeling van internationale sancties om burgers van kwetsbare landen te steunen.





"Mogen alle landen in staat worden gesteld om in de grootste behoeften van het moment te voorzien door de verlaging, zo niet de vergeving, van de schulden op de balans van de armste landen", zei paus Franciscus.

