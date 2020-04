Meer dan 710.000 Marokkanen ontvangen looncompensatie coronacrisis

Het aantal werknemers die de maandelijkse vergoeding van 2000 DH ontvangt is opgelopen tot 716.255.

Dat zei regeringsleider Saad Eddine El Othmani maandag. Volgens het Ministerie van Werkgelegenheid worden zo'n 92.700 aanvragen nog onderzocht. De looncompensatie werd half maart aangekondigd door de speciale coronacommissie (CVE) van de Marokkaanse overheid en is bedoeld voor iedereen die aangesloten is bij het sociale zekerheidsfonds CNSS en na februari financieel is geraakt door de coronacrisis.





Kostwinners zonder vast dienstverband en zonder ziektekostenverzekering (RAMED) komen ook in aanmerking voor financiële tegemoetkoming. Het CVE riep onlangs gegadigden op zich te melden via de website www.tadamoncovid.ma



De hoogte van het bedrag hangt af van de gezinssamenstelling en varieert van een maandelijkse toelage van 800 DH tot 1.200 DH voor grote gezinnen.

