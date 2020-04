Marokko laat terugkeer Belgen met dubbele nationaliteit toe

De autoriteiten in Marokko staan toe dat gestrande Belgische Marokkanen (met de dubbele nationaliteit) naar huis kunnen terugkeren.





Ook in Nederland vangt het Ministerie van Buitenlandse Zaken bot bij autorisatieverzoeken voor repatiëtering van onderdanen. Buitenlandminister Stef Blok deed vorige week een dringende oproep aan Marokko de Nederlandse reizigers die in het land vastzitten te laten gaan. Hij heeft deze week aan de autoriteiten in Rabat gevraagd in elk geval de "schrijnende gevallen" te laten vertrekken.

Dat heeft de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin, bekendgemaakt. Er geldt wel een aantal voorwaarden voor repatriëring. De terugkeer is alleen toegestaan om "humanitaire of sociale redenen" en voor mensen die maar kort in Marokko zouden zijn. Het gaat bijvoorbeeld om Belgen met ernstige medische aandoeningen, personen die door de pandemie ineens lang gescheiden zijn van hun gezin, werknemers die hun baan dreigen te verliezen door hun langere afwezigheid of eigenaren van een bedrijf dat failliet dreigt te gaan als ze niet kunnen terugkeren naar België.De reizigers zijn in Marokko vast komen te zitten nadat de Marokkaanse autoriteiten alle passagiersverbindingen hadden stilgelegd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Marokko gaf in het begin nog wel autorisatie voor repatriëringsvluchten maar stopte daar mee nadat in het land de noodtoestand werd uitgeroepen.Er zijn al meer dan 1500 aanvragen voor repatriëring. "We bekijken ze per geval", aldus Goffin. Alle terugkeerders moeten in België 14 dagen in quarantaine. De vluchten zullen naar verwachting vanaf komend weekend plaatsvinden. Naast Marokko doet ook Burundi moeilijk over de terugkeer naar België van inwoners met de dubbele nationaliteit.