Turkije stuurt medische hulp naar Israël en Palestina als hulp in de strijd tegen het coronavirus, zei de presidentiële woordvoerder van het land zondag.

"Er was vraag naar medische hulp vanuit Israël en deze zal binnen enkele dagen worden afgerond. We zullen tegelijkertijd medische benodigdheden sturen naar Palestina", zei Ibrahim Kalin tegen CNN Turk.





Kalin zei dat de vraag naar medicijnen vanuit Armenië ook is goedgekeurd door president Recep Tayyip Erdogan en dat deze momenteel in behandeling is bij het Turkse Ministerie van Volksgezondheid.





Ankara heeft meerdere landen de helpende had gereikt in de strijd tegen het coronavirus. Tot dusver heeft het land steun verleend aan onder meer Servië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië, Kosovo, Libië, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.





"Turkije bevindt zich in een goede positie op het gebied van medische voorzieningen, cyberveiligheid en voedselzekerheid. Ik denk dat we het herstelproces zeer snel zullen overwinnen.", zei Kalin zelfverzekerd.





In Turkije zijn 1.296 mensen aan het longvirus COVID-19 overleden. Het land heeft 61.049 besmettingen bevestigd.

