Marokkaans-Belgische voetballer Fellaini hersteld van coronavirus

Fellaini mag na drie weken het ziekenhuis verlaten maar moet wel nog twee weken in quarantaine.

De middenvelder van Shandong Luneng werd in het Chinese Jinan behandeld nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. "Heb zwaarste achter de rug", Blijf vechten, het is belangrijk.", schrijft Fellaini, die een foto deelde van zichzelf, met mondkapje en het ziekenhuispersoneel.









De Chinese voetbalclub waar de 32-jarige Marokkaan onder contract staat meldde 22 maart dat Fellaini positief was getest op het coronavirus. Fellaini was de eerste voetballer in de hoogste Chinese klasse die positief heeft getest op het virus.





Het 'normale' leven hervatten zit er voor Fellaini nog niet in. De ex-Rode Duivel is tot nader order een asymptomatische patiënt en moet nu nog twee weken in quarantaine blijven alvorens hij weer kan trainen bij zijn club. Vanwege de coronapandemie start het nieuwe seizoen in de Chinese Super League sowieso ook niet voor eind mei, zo werd eerder al bekendgemaakt.





De Chinese voetbalcompetitie ligt sinds 22 februari stil.

© MAROKKO.NL 2020