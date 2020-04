VS-topgeneraal: virus waarschijnlijk niet uit Chinees lab

Het coronavirus komt waarschijnlijk niet uit een Chinees laboratorium, maar is op natuurlijke wijze ontstaan.

"Maar we weten het niet zeker", aldus de Amerikaanse topgeneraal Mark Milley in een reactie op geruchten dat het virus door Chinese wetenschappers is gefabriceerd. Volgens de generaal is er door de geheime diensten goed naar gekeken. Er is geen eenduidig bewijs voor het een of voor het ander gevonden, maar de balans neigt naar een natuurlijke oorsprong, aldus de topmilitair tegen Amerikaanse media.Tot grote woede van het Chinese regime noemde de Amerikaanse president Donald Trump het coronavirus een tijd lang het Chinese virus. De uitbraak van de pandemie was eind vorig jaar in de Chinese metropool Wuhan.