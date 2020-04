Vlucht met Nederlanders onderweg uit Saoedi-Arabië

Een vlucht met zeventig gestrande Nederlanders is dinsdagavond vertrokken uit de Saoedische hoofdstad Riyad. Aan boord zijn ook honderd Italianen, die in Rome worden afgezet.

"Mijn dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt", zegt Blok.





Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) maakte het vertrek op Twitter bekend. Rond middernacht Nederlandse tijd steeg het toestel op in Riyad. Aan boord zitten 270 passagiers, onder wie zeventig Nederlanders. In totaal vliegen er 17 verschillende nationaliteiten mee. Het toestel maakt een tussenstop in Rome en wordt woensdagochtend op Schiphol verwacht.Het is de eerste keer dat er in de afgelopen weken een Nederlandse repatriëringsvlucht uit Saoedi-Arabië naar Europa vliegt. Niet eerder gingen er zoveel Italianen mee op een Nederlandse vlucht.Tijdens het paasweekend werd ook een aantal repatriëringsvluchten uitgevoerd. Uit onder meer Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Spanje en Portugal werden een kleine tweeduizend Nederlanders teruggehaald.