VN-baas: niet het moment voor intrekken steun aan WHO

buitenland 15 apr 9:19

Het is "niet het moment" om middelen voor de werkzaamheden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of die van iedere andere humanitaire organisatie in de strijd tegen het coronavirus te verminderen.





"Ik ben van mening dat de Wereldgezondheidsorganisatie moet worden gesteund, aangezien deze absoluut cruciaal is voor de inspanningen van de wereld om de oorlog tegen Covid-19 te winnen", zei Guterres. "Nu is het tijd voor eenheid en voor de internationale gemeenschap om in solidariteit samen te werken om het virus en de vernietigende gevolgen ervan te stoppen." © ANP 2020 Dat heeft VN-chef António Guterres gezegd. Guterres reageert daarmee op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de bijdrage van zijn land aan de WHO tijdelijk stop te zetten. Trump verwijt de WHO de coronapandemie vanaf de eerste uitbraak in China niet goed te hebben aangepakt."Ik ben van mening dat de Wereldgezondheidsorganisatie moet worden gesteund, aangezien deze absoluut cruciaal is voor de inspanningen van de wereld om de oorlog tegen Covid-19 te winnen", zei Guterres. "Nu is het tijd voor eenheid en voor de internationale gemeenschap om in solidariteit samen te werken om het virus en de vernietigende gevolgen ervan te stoppen."