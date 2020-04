Duitsland gaat richting 130.000 coronabesmettingen

Duitsland gaat richting de 130.000 besmettingen met het coronavirus.

Volgens een dagelijkse telling van persbureau DPA waren er woensdag in de zestien deelstaten 128.500 coronagevallen geregistreerd, 1900 meer dan de dag er voor. In Duitsland zijn tot nu toe 3222 mensen aan het virus overleden. De afgelopen 24 uur kwamen er 224 sterfgevallen bij. De deelstaten Beieren, Noordrijn-Westfalen en Baden-Württemberg zijn het zwaarst getroffen.Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de deelstaten besluiten woensdag over het al dan niet verlengen van de beperkende maatregelen.