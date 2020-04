Chinese en Duitse kritiek op stop WHO-betalingen door Trump

China en Duitsland reageren negatief op het bevriezen van de Amerikaanse betalingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

Peking roept de Amerikanen op te voldoen aan hun verplichtingen aan de WHO. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen het virus in een cruciale fase zit en dat het Amerikaanse besluit gevolgen heeft voor alle landen. Een woordvoerder liet in het midden of China bereid is de eigen bijdrage te verhogen.De Duitse minister Heiko Maas (Buitenlandse Zaken) stelt dat het versterken van de WHO juist een uitstekende investering is. Hij pleit voor meer samenwerking en vindt het niet zinvol om de internationale organisatie nu verwijten te maken. "Het virus kent geen grenzen."De VS zijn met een jaarlijkse bijdrage van honderden miljoenen dollars de grootste geldschieter van de WHO. President Donald Trump verwijt de organisatie onder meer zich tegen het beperken van het reisverkeer uit China te hebben gekeerd. "Ze waren heel erg tegen wat wij deden. Gelukkig liet ik me niet overtuigen en heb ik het reisverkeer uit China laten opschorten. Daardoor zijn ongekend veel levens gered."