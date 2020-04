Weer iets minder grote toename coronadoden Spanje

Het aantal doden door het coronavirus in Spanje is het afgelopen etmaal toegenomen met 523.

Dat liet het ministerie van Volksgezondheid weten. Het aantal was iets minder dan de 567 sterfgevallen een dag eerder. Het totaalaantal doden door het virus is nu 18.579. Ook het aantal besmettingen groeide weer. Dat steeg van 172.541 naar 177.633.Minister van Volksgezondheid Salvador Illa verklaarde dinsdag dat de coronacijfers in zijn land aan het afvlakken waren. De dagelijkse toename in het aantal besmettingen laat een dalende trend zien sinds de piek eind vorige maand met 9000 besmettingen in een dag.