Israëlische krant: 10% Marokkaanse coronadoden is joods

Er wonen momenteel zo'n 2.000 Joden in Marokko, toch vertegenwoordigen ze 10% van de in totaal 126 coronadoden in het land.

Volgens de Israëlische krant Haaretz zijn afgelopen weken 13 leden van de Marokkaans-Joodse gemeenschap in Casablanca overleden aan de gevolgen van COVID-19.





De oververtegenwoordiging in de sterftecijfers is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een bruiloft die eind maart in Agadir plaatsvond. Onder de bruiloftsgasten waren honderden Fransen die het virus vermoedelijk buiten het land hebben opgelopen. Veel bruiloftsgasten waren een week later ook aanwezig bij Poerim-bijeenkomsten (Joods Lotenfeest) in Casablanca.





De in Marokko geboren politieke voorman van de Israëlische Labour Party, Amir Peretz, kondigde eind maart aan dat twee van zijn familieleden tot de coronadoden in Marokko behoorden. Ari Peretz, een 52-jarige zakenman, stierf samen met zijn moeder Simone in Casablanca. Ari was naar verluidt samen met de Joodse zakenman Michel Tourgeman aanwezig bij de bruiloft in Agadir. Ook Tourgeman is in Marokko overleden na besmetting met het coronavirus.

Begin april eiste het virus ook het leven van een derde familielid van Labour-leider Emil Peretz.

