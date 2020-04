Tot 20 jaar veroordeelde Azzedine A. meldt zich op politiebureau

Een van de twee 'flatspringers', die vorige week werden veroordeeld tot twintig jaar cel vanwege de moord op Bredanaar Soufian Zouagh, heeft zich woensdagmiddag gemeld op het politiebureau.

© ANP 2020

Dat heeft zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers gezegd. Azzedine A. werd samen met Anel B. veroordeeld, maar de twee waren in afwachting van hun proces geschorst uit voorarrest. Omdat ze zich na de veroordeling niet bij de gevangenis meldden, verspreidde de politie dinsdag hun volledige namen en hun foto via het televisieprogramma Opsporing Verzocht.De politie vond het lijk van Zouagh na een achtervolging van de twee verdachten. Die hadden zich verdacht gedragen en vluchtten in de auto van het slachtoffer naar diens flat. Daar sprongen de twee, toen de politie binnenkwam, van driehoog van het balkon af. Daarna stuitte de politie op het lichaam van Zouagh.Anel B. heeft zich nog niet gemeld. Zijn advocaat Menno Buntsma zegt dat hij nog geen contact met hem heeft gehad.