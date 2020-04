Gestolen politiewapen rellen Anderlecht nog steeds spoorloos (video)

Relschoppers belaagden een politievoertuig waarbij één man een dienstwapen uit het handschoenenkastje van de politieauto ontvreemde. De wapendief heeft naar verluidt enkele schoten afgelost. Sindsdien wordt er met man en macht gezocht naar de dader en het verdwenen wapen.









Maandagavond doorzochten agenten de woning van de 18-jarige M.K. in Molenbeek maar de verdachte was niet aanwezig en het gezochte wapen is niet gevonden. Een tweede huiszoeking op dinsdag leverde opnieuw niets op.





Het Brusselse parket laat ondertussen weten dat een onderzoeksrechter is aangesteld om de dood van Adil te onderzoeken. Alexis Deswaef, de advocaat van de familie had daarop aangedrongen. Het parket verduidelijkt dat de aanstelling op initiatief van het parket gebeurde, en dat dit gebruikelijk is bij een dergelijk incident. "Het blijft voor ons een verkeersongeval. Er zijn geen nieuwe elementen opgedoken die daar verandering in brengen.", aldus het parket.